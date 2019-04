Previdência: reforma fará governo economizar 1,236 trilhões em 10 anos

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

Segundo informações do Ministério da Economia, a reforma da Previdência fará o governo economizar 1,236 trilhão em 10 anos. O número foi divulgado nesta quinta-feira (25), após apresentar o impacto detalhado da proposta da reforma.

O impacto de mudanças na aposentadoria rural será de R$ 92,4 bilhões e a urbana, R$ 743,9 bilhões, em uma década.

As mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BCP) são de R$ 34,8 bilhões, e no abono salarial, de R$ 169,4 bilhões.

Parecer favorável

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou com 48 votos a favor a 18 contra, o texto do relator, Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG), pela admissibilidade da reforma da Previdência

A Prosposta de Emenda à Constituição (PEC 6/19) será analisada por uma comissão especial que, segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann, deve ser instalada nesta quinta-feira (25).

