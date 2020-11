Procon Estadual divulga nova pesquisa de preços com diferença de 234,45% em produto da cesta básica

Visando orientar as pessoas quando da necessidade de aquisição de produtos da cesta básica, ou seja, gêneros de primeira necessidade, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), mobilizou equipe do seu Setor de Pesquisa, que realizou levantamento de preços de 171 produtos. Entretanto pelo fato de 19 destes itens não constarem em, pelo menos, três dos estabelecimentos consultados, são divulgados 152.

Há que se ressaltar que do total verificado, 37 se referem a higiene e limpeza porque são produtos cuja venda ocorre em larga escala nas 19 unidades comerciais procuradas pela equipe no período de 10 a 17 de novembro em curso.

A maior diferença de preços, 234,45%, foi detectada em relação a molho de tomate Quero em embalagem de 340/350 g encontrado no Big Four por R$ 3,98 e no Extra por R$ 1,19. Já, a menor, 5,01%, ficou para farinha de trigo Renata , embalagem com 1 Kg. Este produto é vendido no supermercado Nunes por R$ 6,29 e R$ 5,99 nos demais locais onde foi encontrado ( Carrefour, Comper, Legal e Pag Poko).

No que tange a higiene e limpeza, a pesquisa atual que complementa a verificação da cesta básica, detectou diferença de 121,21% em relação a Esponja de aço assolan 60g, à venda no Nunes e Pag Poko por R$ 2,19 e no Mercado do Produtor por R$ 0,99. A menor diferença de 17,45 % se refere a detergente líquido Girando Sol 500ml. No supermercado Assaí, está a venda por R$ 1,75 enquanto no Central Atacadista, por R$ 1,49.

Como ocorre normalmente, foi estabelecido comparativo entre pesquisa realizada três meses atrás e a atual, quando se considerou 123 produtos diferentes, dos quais 96 se referem a alimentos e os 26 restantes a limpeza. Desse total, em se tratando de alimentos, 77 apresentaram aumento de preços e 19 tiveram redução. Já, higiene e limpeza, dos 27 itens, 22 tiveram preços acrescidos, três sofreram redução e um não apresentou variação.

