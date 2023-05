Procon faz batidas em postos e multa por combustível caro pode custar R$ 9 mil

Nesta sexta-feira (19) esquipes de fiscalização do Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), fizeram batidas em postos de combustíveis de Campo Grande, para conferir se o reajuste, de fato, tem chegado na bomba. Segundo o órgão, empresas que cobrarem valores abusivos podem ser multadas em R$ 9 mil.

O valor mínimo aplicado, no caso de postos de combustíveis, inicia em 200 Uferms, mas o teto da penalidade não foi informado. Em nota, a pasta alertou que acompanha a redução aplicada pela Petrobras nas refinarias sobre o litro da gasolina e diesel.

“Os dados coletados pelos agentes, na Capital e interior do Estado, serão comparados com levantamento de preços realizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) anterior a redução”, assegurou.

Queda- Na terça-feira (16), a Petrobras anunciou novo preço de venda para as refinarias. Com as correções, a gasolina sai de R$ 5, 27 para R$ 4,98, em média, na Capital. A redução anunciada pela estatal, foi de R$ 3,18 para R$ 2,78 - valor pago pelas distribuidoras.

Já o diesel, teve baixa de R$ 0,44, ou seja, de R$ 3,46 para R$ 3,02, e chegará nas bombas R$ 0, 39 a menos. Desta forma, passará de R$ 5, 64, para R$ 5, 25, em média.

