Procon Municipal encontra variação de até 79,64% nos preços das fraldas

O Procon Campo Grande encontrou variação de até 79,64% nos preços das fraldas descartáveis infantis, conforme pesquisa de preços realizada entre os dias 20 e 22 de setembro, com oito das marcas mais vendidas no pais.

A pesquisa foi motivada por um dado do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que aponta que nos últimos anos a média de nascimentos em Campo Grande é de 12.527 crianças.

Segundo a Subsecretaria de Proteção e defesa do Consumidor (Procon CG), na pesquisa foram analisados 80 itens nos estabelecimentos comerciais, sendo: cinco drogarias/farmácias e cinco atacadistas/supermercados.

A maior variação encontrada foi de 79,64% na fralda da marca Huggis Tripla Proteção com 32 unidades no tamanho XG, sendo o menor valor encontrado de R$ 41,89 e o maior valor de R$ 75,25.

Em seguida vem a variação de 76,12% na fralda da marca Pampers Premium Supersec com 25 unidades no tamanho G, com o menor preço de R$ 37,90 e o maior preço de R$ 66,75.

Com o intuito de estimular a pesquisa de preços pelos consumidores, foi realizada a comparação entre dois produtos da mesma marca com quantidades diferentes nos pacotes.

O pacote da marca Huggies Tripla Proteção no tamanho XG de 32 unidades, por exemplo, no menor preço encontrado, sai a R$ 1,31 para cada unidade. Já o pacote com 66 unidades, sai a R$ 1,25 por unidade.

Pensando nesse contexto, o Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, José Costa Neto, sugere a comparação de preços em diversos estabelecimentos, buscando observar o valor, qualidade do produto e o custo benefício do deslocamento. “A diferença aparentemente é pouca no pacote com mais ou menos unidades, mas no decorrer do mês pode trazer uma economia para essa pessoa”, ressalta.

