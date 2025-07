Procura por morango cresce 50% e supera até datas comemorativas em MS

A procura pelo morango em supermercados e centrais de abastecimento aumento cerca de 50% desde a última a semana. A fruta vem sendo desejada por muitas pessoas para a produção do 'morango do amor', sobremesa que viralizou nas redes sociais.

Segundo a Ceasa-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), a febre da sobremesa fez com que as vendas da fruta superasse, por exemplo, as datas comemorativas como Dia das Mães e a Páscoa.

Em um único dia, registro na última quinta-feira (24), mais de 6 mil caixas da fruta foram comercializadas na filial da Casa do Morango, na Ceasa.

São Paulo, estados da Região Sul e, principalmente, Minas Gerais estão entre os principais estados fornecedores de morangos para as empresas da Ceasa de Mato Grosso do Sul. Com a procura em alta, os preços também aumentaram nas regiões produtoras. Consequentemente, os comerciantes também tiveram que repassar esses custos para o consumidor.

O preço da caixa com quatro bandejas do morango aumentou cerca de 35% em duas das empresas que comercializam a fruta na Ceasa-MS. O produto está custando, em média, R$ 38 nas Centrais.

