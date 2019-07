Produção de veículos cresce 2,8% no primeiro semestre

A produção de veículos apresentou alta de 2,8% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2018. De acordo com levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta quinta-feira (4), foram fabricadas 1,47 milhão de unidades de janeiro a junho de 2019, enquanto nos primeiros seis meses do ano passado a produção ficou em 1,43 milhão de veículos.

Em junho, no entanto, foi registrada uma retração de -9% em junho em comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram produzidos 233,1 mil veículos, contra 256,3 mil em junho de 2018. Em relação a maio deste ano, a queda ficou em -15,5%.

As vendas tiveram alta de 12,1% no semestre, com a comercialização de 1,31 milhão de unidades. Em junho, foram vendidos 223,2 mil veículos, alta de 10,5% em relação ao resultado do mesmo mês de 2018. Na comparação com maio, quando foram vendidas 245,4 mil unidades, a comercialização teve uma queda de -9,1%.

A produção de caminhões cresceu 11,8% no primeiro semestre do ano em relação ao mesmo período de 2018, com a fabricação de 55,4 mil unidades. Em junho, a produção ficou em 10 mil caminhões, uma alta de 16,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. As vendas tiveram um aumento de 46,1% nos primeiros seis meses do ano, com o licenciamento de 46,8 mil caminhões.

