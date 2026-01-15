Menu
Economia

Produção de veículos cresce 3,5% em 2025

Segundo a Anfavea, foram fabricadas 2,64 milhões de unidades

15 janeiro 2026 - 12h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Setor foi impulsionadoSetor foi impulsionado   (Washington Alves/Reuters)

A produção brasileira de veículos - o que inclui automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões - registrou alta de 3,5% no ano passado, somando 2,64 milhões de unidades. A informação foi divulgada hoje (15) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Segundo a associação, esse crescimento se deu principalmente por causa dos veículos leves e mantém o país entre os maiores produtores do mundo.

As vendas totalizaram 2,69 milhões de unidades, o que representou aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. Quanto às exportações, o crescimento foi de 32,1%, com quase 529 mil unidades comercializadas no período.

“Esperávamos mais, mas não foi um ano ruim para o setor. Ainda assim foi um ano com dados positivos”, disse o presidente da entidade, Igor Calvet.

Dezembro - No mês de dezembro, os emplacamentos de veículos tiveram crescimento de 17,1% em relação a novembro e de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2024, com 279,4 mil unidades comercializadas. Segundo a Anfavea, esse crescimento se deve principalmente ao excesso de estoques.

As exportações, no entanto, caíram 47,7% na comparação mensal e 38,1% na comparação anual, com 18,7 mil unidades vendidas. Este foi o pior mês desde abril de 2020, destacou o presidente da entidade, Igor Calvet.

Quanto à produção, a queda foi de 15,8% em relação a novembro e de -3,9% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, com 184 mil unidades produzidas.

