Menu
Menu Busca sábado, 10 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Economia

Produtos europeus devem ficar mais baratos com acordo Mercosul-UE

O tratado prevê corte de tarifas e aumento da oferta no mercado brasileiro

10 janeiro 2026 - 18h15Sarah Chaves, com G1
Presidente Lula cumprimenta Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão EuropeiaPresidente Lula cumprimenta Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia   (Foto: REUTERS)

Após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia entra na fase final com um efeito que tende a ser sentido primeiro no bolso do consumidor brasileiro. A redução gradual de tarifas deve baratear produtos importados da Europa, ampliando a oferta de itens tradicionais nos supermercados e no varejo ao longo dos próximos anos.

Segundo a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan, acordos desse tipo costumam favorecer diretamente o consumidor final. “A integração tende a ampliar a concorrência e permitir acesso a produtos mais baratos. Isso ocorre dos dois lados”, afirma. A expectativa é que alimentos e bens de maior valor agregado cheguem ao mercado brasileiro com preços mais competitivos.

Entre os itens que podem ficar mais baratos estão vinhos, queijos e outros lácteos, que passam a ter acesso diferenciado ao país com a eliminação progressiva de tarifas. Produtos comuns no dia a dia, como azeite, chocolates e algumas bebidas destiladas, também devem registrar queda de preços no médio e no longo prazo, segundo especialistas do setor.

A redução não será imediata, mas gradual. Um dos exemplos citados é o setor automotivo. Carros importados da União Europeia, que hoje pagam até 35% de imposto, terão essa tarifa zerada em um prazo de até 15 anos. Ainda assim, analistas apontam que o consumidor deve começar a sentir algum alívio antes desse período, conforme as etapas do acordo forem sendo implementadas.

Atualmente, medicamentos e produtos farmacêuticos — inclusive veterinários — são os principais itens importados da União Europeia e respondem por mais de 8% do total dessas compras. A expectativa é que a redução de custos também alcance esses produtos, ainda que de forma mais lenta e regulada.

Além do impacto direto nos preços, o acordo tende a reduzir custos de produção no Brasil. Máquinas, equipamentos, fertilizantes, defensivos agrícolas, drones e tecnologias de agricultura de precisão importados da Europa devem ficar mais baratos, o que pode refletir em preços menores ao consumidor final, especialmente em alimentos.

Estimativas do Ipea indicam que o Brasil deve ser o país mais beneficiado pelo tratado, com possibilidade de crescimento de 0,46% do PIB até 2040. Especialistas avaliam que, apesar do aumento das exportações brasileiras para a Europa, o risco de alta nos preços internos é baixo. A tendência, segundo analistas, é de ganho líquido para o consumidor, com maior oferta, mais concorrência e impacto limitado sobre a inflação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Banco Master
Economia
Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master e bloqueia ativos
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Economia
Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026
Lula comemorou acordo
Política
Lula comemora acordo entre Mercosul e UE: 'vitória do diálogo'
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
Economia
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
Além da França, Polônia, Áustria, Hungria e Irlanda votaram contra
Economia
Após 26 anos, União Europeia dá aval a acordo comercial com o Mercosul
Cesta básica segue cara em Campo Grande
Economia
Campo Grande fechou 2025 com a 6ª cesta básica mais cara do país
Banco Master
Justiça
TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master
Passagens tiveram quedas nos últimos meses
Economia
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Somente em dezembro de 2025, foram abertas 847 empresas no Estado
Economia
Impulsionada por serviços, MS encerra 2025 com mais de 13 mil novas empresas
Exportações seguem apresentando bons números
Economia
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande