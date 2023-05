Programa de barateamento de carros será "temporário", afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira (26), em entrevista à GloboNews, em São Paulo, que as medidas de estímulo ao setor automotivo, como a redução dos tributos federais nos carros de entrada, são “temporárias”.

Haddad afirmou que a ação foi encabeçada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente, Geraldo Alckmin, e que a Fazendo agora estuda o custo e duração do programa.

“É um projeto curto no tempo, este ano, para acomodar essa transição de falta de crédito e pátios lotados”, afirmou o ministro. “Não é um programa de longo prazo. É um programa de alguns meses neste ano”, completou.

Com a redução do IPI e PIS/Cofins, a estimativa do governo é baratear o preço dos carros de entrada em até 10,96%.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também