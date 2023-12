Programa de desconto para passagens aéreas será lançado em 2024

O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, nesta segunda-feira (18), o lançamento da primeira etapa do Plano de Universalização do Transporte Aéreo, que tem como objetivo principal a redução no preço das passagens aéreas no Brasil.

As medidas que compõem o plano foram feitas em conjunto pelo governo e pelas companhias que foram o setor. Hoje, foi anunciado que haverá limite de preços, que serão aplicados para trecho de rotas e dependerão da antecipação da compra do bilhete, que será de no mínimo 14 dias.

O valor dessa limitação, no entanto, deve variar entre cada empresa do setor.

Para quem decidir comprar os bilhetes em cima da hora, sem o desconto, as empresas oferecerão benefícios, como a marcação de assentos e remarcação de bilhetes, além do despacho gratuito da bagagem.

Azul

A companhia aérea oferecerá 10 milhões de passagens com preços de até R$ 799 no próximo ano, mas somente para compras com antecedência. Para quem decidir por comprar o bilhete em cima da hora e com valor mais alto, os benefícios serão preferência na remarcação da viagem e no despacho gratuito da bagagem.

Gol

A empresa irá ofertar 15 milhões de bilhetes, no valor de até R$ 699 em 2024 para as vendas antecipadas. Tarifas de assistência emergencial também terão descontos.

Latam

Ela irá ofertar 10 mil assentos a mais, todos os dias, no ano que vem, ou seja, 3 milhões além do número oferecido atualmente. Ela também anunciou que fará uma campanha para orientar os passageiros sobre como realizar a compra dessas passagens com antecedência, que devem ser vendidos por valores abaixo de R$ 199 por semana.

