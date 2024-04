Programa lançado por Riedel deve gerar mais de R$ 1 bilhão de incentivo por ano em MS

Durante coletiva de imprensa, após o lançamento do programa “Baixar Impostos para Fazer Dar Certo” nesta segunda-feira (29), o governador Eduardo Riedel detalhou os efeitos esperados por esse incentivo à economia de MS.

Segundo Riedel, se espera que, com o lançamento do programa, sejam gerados mais de R$ 1 bilhão de incentivo por ano em MS. “São 63 setores abraçados nesse processo, alguns novos, outros, manutenção por mais dois anos, e outra manutenção por mais um ano, por que a gente tem que avaliar o comportamento daquele setor dentro da economia”, detalhou o governador.

Questionado sobre a redução de impostos, Riedel afirmou que ela só foi possível “definindo prioridades e dando qualidade no gasto”, e classificou que os novos investimentos irão afetas as demandas essenciais para a população do Estado.

“As demandas da população, existem as essenciais, existem aquelas que são especificas de grupos específicos, existem aquelas que são essenciais e aquelas que o mercado deve se resolver. O Estado ele tem dado uma dinâmica, buscando as essenciais e aquelas que trabalham nos quatro grandes eixos que o Governo se propôs a trabalhar: prosperidade, sustentabilidade, digital e inclusivo”, afirmou.

O Presidente da Associação Brasileira dos Sebrae Estaduais (Abase), Claudio Mendonça, afirmou que, no setor de Comércio e dos Serviços, se espera que um total de 410 bares e restaurantes no regime normal e 4.011 bares e restaurantes no Simples Nacional se beneficiem dessa redução de impostos.

