Menu
Menu Busca segunda, 09 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões

Lançado oficialmente em 8 de janeiro, o programa contabiliza até agora 1,7 mil operações de compra realizadas em todas as regiões do país.

09 fevereiro 2026 - 09h54Vinícius Santos
Foto: Júlio César Silva/MDICFoto: Júlio César Silva/MDIC  

O programa Move Brasil, do Governo Federal, já liberou R$ 1,9 bilhão em crédito para o financiamento de caminhões novos e seminovos em apenas um mês de funcionamento. Os dados foram divulgados domingo (8/2) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Lançado oficialmente em 8 de janeiro, o programa contabiliza até agora 1,7 mil operações de compra realizadas em todas as regiões do país. O anúncio foi feito durante visita de Alckmin a uma concessionária da Scania, em Guarulhos (SP).

Do total de crédito aprovado, R$ 44 milhões foram destinados a caminhoneiros autônomos. O Move Brasil prevê, ao todo, R$ 10 bilhões em financiamentos, com recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o MDIC, o programa oferece taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos, cooperativados e empresas de transporte rodoviário de cargas, desde que os veículos adquiridos atendam a critérios de sustentabilidade e conteúdo local, ou seja, sejam produzidos no Brasil.

Ao comentar os números iniciais do programa, Alckmin comemorou os resultados. “Isso é ótimo, porque é a indústria fabricando mais, o comércio vendendo mais. Melhora a eficiência da logística do país, melhora a competitividade, reduz acidente. Mais segurança nas estradas e proteção ao meio ambiente. Então, é uma agenda muito positiva”, afirmou.

O vice-presidente também destacou a importância estratégica do setor de transporte para a economia brasileira e para o comércio exterior. “A exportação, no ano passado, batemos recorde: o produto precisa chegar ao porto, ao aeroporto. A importação foi recorde: precisa chegar, do porto e do aeroporto, até o comprador”, disse.

Alckmin ressaltou ainda que a demanda por logística deve crescer com os acordos internacionais firmados pelo Mercosul nos últimos anos. “Nós precisamos de logística de transporte. E a demanda vai crescer. Vocês vão vender muitos caminhões”, declarou, citando acordos com a União Europeia, Efta e Singapura, além de outras tratativas em andamento.

Ganhos em toda a cadeia

A visita de Alckmin à concessionária foi acompanhada pelo CEO da Scania para a América Latina, Christopher Podgorski, que elogiou a estrutura do Move Brasil por beneficiar toda a cadeia do transporte de cargas.

“É muito legal perceber como os diferentes players da indústria têm a possibilidade de ter um diálogo franco e aberto, não pedindo favores, não pedindo subsídios, mas encontrando de uma maneira inteligente meios e métodos para que a gente destrave o mercado”, afirmou.

De acordo com a Scania, somente por meio do Scania Banco já foram financiados 283 caminhões, em contratos que somam R$ 228 milhões, sendo 70% das vendas destinadas a micro, pequenas e médias empresas.

Podgorski avaliou que o programa chegou em um momento estratégico para o setor. “O programa veio em ótima hora porque ele não incentivou um único segmento de negócio, mas toda uma cadeia de valor, que gera postos de trabalho qualificados”, disse.

Ele também destacou os impactos positivos na saúde pública e no meio ambiente.
“Vamos estar até contemplando saúde pública, com veículos mais eficientes, menos poluentes. Vamos incentivar também a transição energética”, completou.

Outro ponto ressaltado foi a oferta de crédito com juros abaixo do mercado, “O programa coloca o patamar de juros do custo financeiro num nível abaixo de 1% ao mês. Isso acaba tornando o negócio viável, com todos os ganhos que se tem com a renovação de um produto”, concluiu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

O abate de bovinos e de suínos somaram mais de 2,6 mil novos postos de trabalho
Economia
Indústria mantém liderança na geração de empregos em MS
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Economia
Endividamento das famílias deve seguir alto no primeiro semestre de 2026
Imposto de Renda Pessoa Física - Foto: Divulgação / GOV.BR
Economia
Dieese aponta que 10 milhões de trabalhadores ficam isentos do Imposto de Renda
carteira clt
Economia
Fim da jornada 6×1 preocupa comércio e serviços em Mato Grosso do Sul
Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Economia
Saiba como consultar se tem direito ao abono salarial PIS/Pasep 2026
Sede do INSS
Economia
Simulador de aposentadoria do INSS é reativado
Cédulas de dinheiro
Economia
Consulta ao Abono Salarial estará disponível a partir desta quinta-feira
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Economia
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Deputado Paulo Duarte, Flávio César e Sérgio Longen
Economia
Em lançamento de programa tributário, Fiems destaca relação entre Estado e contribuintes
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo
Economia
Câmara aprova MP do programa Gás do Povo

Mais Lidas

Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
Passageiro se sente ameaçado depois de levar 'cantada' em corrida de moto por aplicativo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é baleada na cabeça durante ataque a tiros na Cafezais