Programa Move Brasil injeta quase R$ 2 bilhões no financiamento de caminhões

O programa Move Brasil, do Governo Federal, já liberou R$ 1,9 bilhão em crédito para o financiamento de caminhões novos e seminovos em apenas um mês de funcionamento. Os dados foram divulgados domingo (8/2) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Lançado oficialmente em 8 de janeiro, o programa contabiliza até agora 1,7 mil operações de compra realizadas em todas as regiões do país. O anúncio foi feito durante visita de Alckmin a uma concessionária da Scania, em Guarulhos (SP).

Do total de crédito aprovado, R$ 44 milhões foram destinados a caminhoneiros autônomos. O Move Brasil prevê, ao todo, R$ 10 bilhões em financiamentos, com recursos do Tesouro Nacional e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo o MDIC, o programa oferece taxas de juros mais baixas para caminhoneiros autônomos, cooperativados e empresas de transporte rodoviário de cargas, desde que os veículos adquiridos atendam a critérios de sustentabilidade e conteúdo local, ou seja, sejam produzidos no Brasil.

Ao comentar os números iniciais do programa, Alckmin comemorou os resultados. “Isso é ótimo, porque é a indústria fabricando mais, o comércio vendendo mais. Melhora a eficiência da logística do país, melhora a competitividade, reduz acidente. Mais segurança nas estradas e proteção ao meio ambiente. Então, é uma agenda muito positiva”, afirmou.

O vice-presidente também destacou a importância estratégica do setor de transporte para a economia brasileira e para o comércio exterior. “A exportação, no ano passado, batemos recorde: o produto precisa chegar ao porto, ao aeroporto. A importação foi recorde: precisa chegar, do porto e do aeroporto, até o comprador”, disse.

Alckmin ressaltou ainda que a demanda por logística deve crescer com os acordos internacionais firmados pelo Mercosul nos últimos anos. “Nós precisamos de logística de transporte. E a demanda vai crescer. Vocês vão vender muitos caminhões”, declarou, citando acordos com a União Europeia, Efta e Singapura, além de outras tratativas em andamento.

Ganhos em toda a cadeia

A visita de Alckmin à concessionária foi acompanhada pelo CEO da Scania para a América Latina, Christopher Podgorski, que elogiou a estrutura do Move Brasil por beneficiar toda a cadeia do transporte de cargas.

“É muito legal perceber como os diferentes players da indústria têm a possibilidade de ter um diálogo franco e aberto, não pedindo favores, não pedindo subsídios, mas encontrando de uma maneira inteligente meios e métodos para que a gente destrave o mercado”, afirmou.

De acordo com a Scania, somente por meio do Scania Banco já foram financiados 283 caminhões, em contratos que somam R$ 228 milhões, sendo 70% das vendas destinadas a micro, pequenas e médias empresas.

Podgorski avaliou que o programa chegou em um momento estratégico para o setor. “O programa veio em ótima hora porque ele não incentivou um único segmento de negócio, mas toda uma cadeia de valor, que gera postos de trabalho qualificados”, disse.

Ele também destacou os impactos positivos na saúde pública e no meio ambiente.

“Vamos estar até contemplando saúde pública, com veículos mais eficientes, menos poluentes. Vamos incentivar também a transição energética”, completou.

Outro ponto ressaltado foi a oferta de crédito com juros abaixo do mercado, “O programa coloca o patamar de juros do custo financeiro num nível abaixo de 1% ao mês. Isso acaba tornando o negócio viável, com todos os ganhos que se tem com a renovação de um produto”, concluiu.

