Programa prevê 200 hortas urbanas até 2020 na capital

O Governo de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Campo Grande se uniram em um projeto para implantar 200 hortas urbanas espalhadas pelos bairros da capital sul-mato-grossense até 2020.

O objetivo do projeto é incentivar a agricultura familiar, gerar renda e melhorar hábitos de consumo da população.

Segundo o secretário especial do Governo, Carlos Alberto de Assis, a previsão é de que até dezembro sejam implantadas mais 40 novas hortas e no ano seguinte mais 80 para que atinja a meta de 200 hortas comunitárias.

Caberá a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul (Agraer)e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Sedesc), organizar e coordenar os horticultores, que serão capacitados.

A Agraer vai fornecer o insumo inicial como o adubo, matéria orgânica e material para construção; trabalhará na manutenção, com mudas e sementes de hortaliças; e fará o acompanhamento técnico periódico.



Nessa terça-feira (24), o secretário especial e o diretor-presidente da Agraer, André Borges, estiveram no Jardim Centenário em uma das unidades que serão atendidas pelo programa. “O projeto será completo, com sementes, adubos, materiais, irrigação e também pontos para comercialização”, disse Carlos.

A ideia é que as hortas sejam instaladas em áreas carentes da capital para que possam ajudar as pessoas das regiões. O programa é desenvolvido em conjunto pela Agraer e Sedesc, que já atendem 80 hortas na cidade com capacitação e oferta de insumos, como adubos.

