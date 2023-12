Programe-se: Bancos encerram atividades de 2023 nesta quinta-feira

Com 2023 chegando em sua reta final, muitos serviços começam a planejar recessos para os últimos dias do ano, incluindo os bancos, que só funcionarão até esta quinta-feira (28), retornando às atividades somente em 2024.

Segundo o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na sexta-feira (29) os bancos estarão de portas fechadas.

Além disso, por mais que seja possível realizar essa operação através de meios digitais, o pagamento de boletos também entrará “de férias”, já que uma resolução de 2020 do Conselho Monetário Nacional determina que não são considerados diais úteis para fins de operação bancária sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, por isso, as agências não funcionarão no primeiro dia do ano, feriado de Confraternização Universal.

Esse também é o motivo para que as agências só voltem a funcionar na terça-feira (2/1), com atendimento presencial ao público. Apesar do feriado, a população ainda pode buscar atendimento nos serviços eletrônicos, como aplicativos e internet banking das instituições, caixas eletrônicos 24h, telefones e correspondentes bancários.

Sobre os boletos, vale lembrar que carnês e contas de consumo com vencimento para o feriado do dia 29 poderão ser pagas, sem acréscimo, no dia útil seguinte.

