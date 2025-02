Projeção de crescimento do PIB em 2025 é reduzida para 2,3%

O mais recente relatório da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, divulgado nesta quinta-feira (13), reduziu a projeção de crescimento da economia brasileira, que passa de 2,5% para 2,3%.

No último Boletim Macrofiscal, a SPE havia estabelecido uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,5%, no entanto, o aumento na taxa de juros básica do país (Selic) e o cenário conjuntural externo levaram a uma expectativa menor do ritmo de crescimento da economia neste ano.

O Ministério da Fazenda espera que essa desaceleração dos setores da indústria e dos serviços neste ano seja “parcialmente mitigada pela aceleração da produção agropecuária”.

O crescimento da agropecuária continua em 6%, enquanto o da indústria saiu de 2,5% para 2,2% e do setor de serviços caiu de 2,1% para 1,9%.

