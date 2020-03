ProjeÃ§Ã£o para aumento do PIB cai Ã  0,02% no Brasil

Sarah Chaves, com informações do UOL

O Ministério da Economia anunciou nesta sexta-feira (20), o corte na projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) a 0,02%, porcentagem que há dez dias era estimada para 2,15%,o que mostra a queda no números em meio ao avanço do coronavírus e seu impacto na economia.

Segundo o UOL, a previsão do governo é mais otimista do que a de outros analistas. Um estudo do Centro de Macroeconomia Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV) indicou que a pandemia pode provocar uma perda de até 4,4% no PIB brasileiro neste ano. Os bancos JPMorgan e Goldman Sachs também passaram a prever contração da economia brasileira neste ano. O JPMorgan projeta declínio de 1% no PIB em 2020, ante expectativa anterior de crescimento de 1,6%..

Para a inflação, a equipe econômica do governo agora vê alta de 3,05% do IPCA neste ano, contra percentual de 3,12% antes. Já a projeção para o preço médio do petróleo Brent caiu a US$ 41,87 por barril, contra patamar de US$ 52,70 divulgado na semana passada.

