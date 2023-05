Prorrogação do benefício fiscal atenderá 57 industrias alimentícias

A prorrogação do benefício fiscal às indústrias alimentícias deve alcançar 57 estabelecimentos no Estado. A medida é uma das ações do pacote de redução e isenção de tributos estaduais, lançado pelo Governo do Estado, nesta sexta-feira (5).

Para o 1º vice-presidente regional da Fiems, Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, o pacote resulta da articulação do Governo do Estado com federações setoriais e associações.

"Esse lançamento mostra, logo no início do mandato, o rumo que nós vamos seguir nos próximos anos. O Governo do Estado vem apresentando um trabalho fantástico, está de parabéns. Ganha com isso o trabalhador, mas ganha também o empreendedor, aquele que acredita no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul", disse.

Outra iniciativa é a criação de inscrição única para usinas sucroalcooleiras e indústrias de celulose nas propriedades rurais sediadas em um mesmo município, permitindo agregação de áreas na inscrição.

Intitulado "Baixar impostos para dar certo", o programa estima conceder até R$ 150 milhões em desonerações e alcançar 28.340 estabelecimentos e 10 mil produtores rurais no Estado. Ao todo 18 propostas que beneficiam os setores da indústria, comércio e agropecuária.

