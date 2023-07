Quase metade da população de Mato Grosso do Sul está inadimplente

De acordo com um levantamento produzido e divulgado pelo Serasa, Mato Grosso do Sul ocupa a 7ª posição entre os Estados do Brasil com maior número de pessoas inadimplentes. No total, são 1,335 milhão de inscritos no Serasa, o que significa que 48,69% da população adulta.

Confome o levantamento, o índice está acima da média nacional, de 43,78%. Além disso, no país são 71,4 milhões de devedores, que estão com R$ 346,3 bilhões em débitos.

Os Estados que ultrapassaram a porcentagem de devedores de Mato Grosso do Sul foram: Rio de Janeiro (52,80%), Amapá (52,72%), Amazonas (52,20%), Distrito Federal (52,05%), Mato Grosso (50,33%) e Roraima (49,23%).

A gerente do Serasa Limipa Nome, Aline Maciel, afirmou que o tema da inadimplência hoje é pauta do país através do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal. ““Apesar do cenário econômico ainda desfavorável, com inflação e juros altos, a primeira queda na inadimplência do ano representa um dado significativo”, disse.

DESENROLA BRASIL

O Desenrola Brasil é um programa de renegociação de dívidas criado pelo governo federal que teve início em 17 de julho renegociações para quem tem dívidas com bancos e tenha renda mensal bruta de até R$ 20 mil - a chamada Faixa 2 do programa.



A estimativa inicial do Ministério da Fazenda é de que esta etapa do programa deve beneficiar cerca de 30 milhões de pessoas a renegociar até R$ 50 bilhões em dívidas.

Esta fase do Desenrola Brasil também permite desnegativar (limpar o nome, no popular) pessoas que tenham dívidas de até R$ 100 com instituições financeiras.

Esta foi a condição do governo para que os bancos fizessem parte do Desenrola Brasil. Contudo, o devedor fica com o nome limpo, mas não terá a dívida perdoada. A ação deverá limpar o nome de cerca de 2,5 milhões de pessoas.

