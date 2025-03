Queda no varejo chega a quase 10% em fevereiro em Mato Grosso do Sul

O mês de fevereiro parece não ter tido um bom desempenho para o varejo, já que houve queda de quase 10%, sendo a maior baixa no país na comparação anual.

No recorte regional, apenas quatro estados apresentaram crescimento no comparativo anual: Pernambuco, com alta de 1,8%, Roraima (1,6%), Amazonas (1,1%) e Goiás (0,1%). Já o estado do Espírito Santo permaneceu estável, com variação de 0,0%.

Nos segmentos que mais tiveram destaque aparecerem: material de construção com 0,7%, e móveis e eletrodomésticos com 0,2%.

Na análise mensal, apenas dois dos oito segmentos analisados registraram alta em fevereiro: Material de Construção (0,7%), Móveis e Eletrodomésticos (0,2%).

No comparativo anual, o segmento de Combustíveis e Lubrificantes teve o melhor desempenho, com alta de 4,1%, seguido por Material de Construção, que cresceu 2,5%.

