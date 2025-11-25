Quiabo fica 15% mais barato, mas mamão vai na contramão e encarece 11% em MS

O quiabo ficou, em média, 15,38% mais barato nesta semana na CEASA/MS, reflexo da boa oferta da hortaliça no período. O movimento de queda também alcançou a berinjela e a alface crespa, que recuaram cerca de 14%, segundo a Divisão de Mercado e Abastecimento.

Entre as maiores altas, o mamão formosa subiu 11,11% e a batata inglesa registrou avanço de 9,09%, conforme detalhado no boletim de preços desta semana, de 24 a 29 de novembro.

Quem também aparece com preço em baixa é a abobrinha verde, que passou de R$ 100 para R$ 90 a caixa de 20 quilos, favorecida pelo aumento da oferta. A alface crespa também recuou, de R$ 35 para R$ 30, assim como a berinjela, que caiu de R$ 35 para R$ 30 pela mesma razão.

O jiló manteve preço estável, mas tenta atrair o consumidor após um período de demanda fraca. O quiabo, por sua vez, passou de R$ 130 para R$ 110 por caixa de 15 quilos, movimento usado para acelerar a saída dos estoques.

Entre os itens em alta, a banana-prata subiu de R$ 170 para R$ 180 por caixa de 20 quilos, reflexo da oferta reduzida no período. A batata inglesa avançou para R$ 120 o saco de 50 quilos, após a chuva comprometer a colheita em regiões produtoras. A maçã nacional chegou a R$ 170 por caixa de 18 quilos, impulsionada pela melhora na qualidade das frutas.

O mamão formosa atingiu R$ 100 devido à menor oferta, especialmente na Bahia, onde a chuva dificultou a colheita. O melão espanhol também subiu, de R$ 70 para R$ 75, em meio à redução do volume disponível.

