R$ 7,5 bilhões em dinheiro esquecido ainda não foram sacados; saiba se tem direito

O Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) começou o ano de 2024 com R$ 7,5 bilhões em dinheiro esquecido ainda não sacados por correntistas. Segundo a autoridade monetária, cerca de R$ 5,3 bilhões já foram devolvidos desde o início do programa.

Segundo dados do BC, cerca de 16,8 milhões de correntistas, incluindo pessoas físicas e jurídicas, já haviam resgatado valores até 12 de dezembro do ano passado, número que representa apenas 27,85% do total de 60.492.862 incluídos na lista.

"O SVR é um sistema permanente. Há registro de novos valores mensalmente. É importante destacar que, além do valor disponível para devolução, já foram resgatados pelos cidadãos e pelas empresas mais de R$ 5,3 bilhões", explicou o BC, detalhando a permanência do serviço.

Se quiser conferir se tem valores a receber, basta entrar no site do Banco Central , no Sistema de Valores a Receber. Após acessar o site, basta clicar na opção “Consulte valores a receber” e preencher com os dados solicitados.

Caso haja valores à serem recebidos, o sistema notificará a quantia e solicitará como o correntista gostaria de fazer o saque do dinheiro.

