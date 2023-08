Receita abre consulta para o 4º lote do IR nesta quinta-feira

A Receita Federal informou que irá abrir, na próxima quinta-feira (24), as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2023, que deverá pagar R$ 7,5 bilhões a um total de 6,11 milhões de contribuintes.

Desse total, 914,4 milhões serão destinados aos contribuintes com prioridade no recebimento: 11.960 idosos acima de 80 anos; 86.427 entre 60 e 79 anos; 9.065 com algum tipo de deficiência física ou mental ou moléstia grave; 30.453 cuja maior fonte de renda seja o magistério; e 219.288 que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX.

"Foram contemplados ainda 5.761.117 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29/05/2023", ressaltou a Receita Federal.

