Exportação de industrializados de MS cresce 52% em março deste ano

Conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems, Mato Grosso do Sul alcançou em março o valor de US$ 669,1 milhões com exportação de produtos industriais, um crescimento de 52% em relação ao mesmo mês do ano anterior e é o maior já registrado para o mês de março em toda a série histórica.

As exportações industriais somaram US$ 1,83 bilhão no acumulado do primeiro trimestre de 2025 “O montante também representa o maior valor já alcançado pela indústria estadual para o período”, afirmo o economista-chefe da Fiems, Ezequiel Resende.

A participação do setor da indústria nas exportações corresponde a 60% de toda a receita do mês de março. Já no acumulado do ano, esse percentual sobe para 73%, consolidando a importância do setor para a balança comercial sul-mato-grossense.

Os segmentos com maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, que juntos responderam por grande parte das exportações do Estado no primeiro trimestre de 2025.

Entre os principais compradores estão China, Itália, Holanda, Turquia e Estados Unidos, Chile, México, Holanda, Indonésia, Índia, Vietnã e Polônia.

