Menu
Menu Busca sexta, 30 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Receita Federal paga lote da malha fina de janeiro

Cerca de 183 mil contribuintes receberão R$ 403,65 milhões

30 janeiro 2026 - 10h38Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Lote da Receita Federal será pagoLote da Receita Federal será pago   (Joédson Alves/Agência Brasil)

Cerca de 183 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram as pendências com o Fisco vão acertar as contas com o Leão. A Receita Federal paga nesta sexta-feira (30), o lote da malha fina de janeiro. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores.

Ao todo, 182.959 contribuintes receberão R$ 403,65 milhões, entre contribuintes prioritários e não-prioritários.

As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

  • 124.065 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
  • 27.295 contribuintes de 60 a 79 anos;
  • 15.951 contribuintes sem prioridade;
  • 7.868 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 4.692 contribuintes acima de 80 anos;
  • 3.088 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Aberta desde o último dia 23, a consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento - O pagamento será feito na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária."

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro
Economia
Caixa encerra Bolsa Família de janeiro pagando beneficiários do NIS final 0
carteira clt
Economia
Brasil cria 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged
Comércio em Campo Grande
Economia
Metade dos temporários deve ser efetivada no comércio da Capital
Imóveis em cidade do Brasil
Economia
Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga Bolsa Família para beneficiários de NIS final 9 nesta quinta
Cartão do Bolsa Família
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 8 nesta quarta
Festividades do Carnaval
Economia
Carnaval de 2026 deve movimentar R$ 25,2 milhões na Capital, aponta estudo
Energia puxou redução da inflação
Economia
Prévia da inflação oficial de janeiro perde força e fica em 0,20%
Aplicativo do Meu INSS
Economia
Governo prorroga até março prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Novo Bolsa Família do Governo Federal
Economia
Caixa paga parcela do Bolsa Família para beneficiários de NIS final 7 nesta terça

Mais Lidas

Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Foto: Ilustrativa / MrDm / Freepik
Comportamento
Pesquisa aponta que mulheres preferem homens com pênis maiores
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste