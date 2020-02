Receita inicia nesta semana a restituição do lote residual do IRPF

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (17) o lote residual de restituição multiexercício do Imposto sobre a Renda Pessoa Física (IRPF). Cerca de 116 mil contribuintes vão receber o lote de pagamento, referente aos exercícios de 2008 a 2019, que totaliza mais de R$ 297 milhões.

Do total desta quantia, R$ 133,467 milhões serão liberados aos contribuintes com preferência no recebimento. A regra preferencial segue da seguinte forma, 2.851 idosos acima de 80 anos, 14.541 entre 60 e 79 anos, 1.838 com alguma deficiência física, mental ou doença grave e 6.052 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Para saber se você terá o crédito liberado, basta acessar a página da Receita, Clicando Aqui , ou ligar para o Receitafone 146. A Receita também disponibiliza aplicativo para a consulta de declarações do IR e à situação cadastral no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Se consultar pelo site, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Caso aconteça, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, com entrega de declaração retificadora.

Com o aplicativo, é possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará disponível por um ano no banco, caso o contribuinte não fizer o resgate, ele deverá fazer requerimento por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento, por meio do telefone 4004-0001, nas capitais, 0800-729-0001, outras localidades, e 0800-729-0088, telefone exclusivo para deficientes auditivos.

