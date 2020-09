Recorde em procura por empregados reflete bom desempenho de MS

A Fundação Social do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) fechou a primeira semana de setembro com recorde na abertura de vagas em 2020 e aponta para a recuperação e crescimento da economia no Estado.

De acordo com o superintendente da Fundação, Marcos Derzi, o crescimento é puxado pelos setores de serviço, comércio e indústria. “Tivemos uma queda muito grande nos meses de março, abril e maio, se comparado ao ano passado. Só que nos últimos três meses, tivemos um crescimento de quase 20%, tanto no Estado, quanto na capital, se for comparar a 2019”, disse o superintendente.

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, destacou alguns indicadores importantes para o bom resultado na geração de emprego, que também teve bom número no interior do Estado: recorde na abertura de empresas e a questão de que a queda do PIB foi menor este ano, se comparado a outros estados, proporcionando a capacidade de retomada da economia.

Para Verruck, Indústria, construção civil, agronegócio e exportações também são motivações importantes para a alta na geração emprego. “Toda essa questão de número de vagas disponibilizadas pela Funtrab, batendo esse recorde, decorre exatamente do movimento e crescimento da atividade econômica. Tem o efeito de retomada e o efeito crescimento gerado pela dinâmica da agroindústria e agricultura do Estado”, concluiu o secretário.

