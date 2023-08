Refis: Prefeitura já arrecadou R$ 18 milhões com as negociações

Previsto para terminar na próxima sexta-feira (18), PPI (Programa de Pagamento Incentivado), também conhecido como Refis, já arrecadou R$ 18 milhões desde o dia 17 de julho.

Até o momento, foram 25 mil atendimentos on-line e mais de 9 mil presenciais, na Central de Atendimento, no período. A expectativa é arrecadar R$ 50 milhões.

De acordo com as regras do Refis, é possível fazer parcelamentos em até 60 meses. A princípio, parcelamentos em até seis vezes, devem ter valor mínimo de R$ 100 mensais. A cada modalidade, o valor da parcela é alterado; sendo de sete a 12 meses devem possuir valor mínimo de R$ 500. Para parcelamentos de 13 a 18, o valor previsto é de R$ 1.000.

Para a secretária municipal da Sefin (Secretaria de Finanças e Planejamento), Márcia Hokama, é importante que os contribuintes estejam atentos ao prazo, que termina no próximo dia 18 e que não deixem para a última hora. “O contribuinte que aproveitar o Refis, além de manter suas contas em dia, garante o desconto de 20% do IPTU, no ano que vem. Quanto aos tributos econômicos, ainda evita sofrer sanções junto aos órgãos judiciais de cobrança e de ter o nome negativado”, disse.





