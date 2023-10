Reforma Tributária mobiliza governo

De bate pronto, logo após seu retorno de Nova York (EUA), nesta sexta-feira (27/10), o governador Eduardo Riedel reuniu toda sua equipe para analisar estratégias possíveis, que possam diminuir os prejuízos do estado com o projeto de reforma tributária que tramita em Brasília. Números divulgados hoje, mostram que o estado está em penúltimo lugar no montante de recursos que serão disponibilizados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, superando apenas Brasília.

De acordo com Riedel, Mato Grosso do Sul tem o imposto mais barato do Brasil, em termos de alíquota de ICMS, fez reforma e tem capacidade de investimentos. "Vamos brigar por uma recomposição desse critério e discutir profundamente a reforma a partir da leitura do texto no Senado Federal", destaca o governador.

Veja a fala do governador:

