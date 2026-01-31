Menu
Menu Busca sábado, 31 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Economia

Reincidência de dívidas atinge 86,6% dos consumidores em Mato Grosso do Sul

Indicadores do SPC Brasil mostram aumento de 15,7% nos inadimplentes reincidentes e retração na recuperação de crédito no Estado

31 janeiro 2026 - 13h35Taynara Menezes

A inadimplência recorrente segue predominante em Mato Grosso do Sul. Segundo o Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas do SPC Brasil, 86,66% das negativaçãoes em dezembro de 2025 foram de consumidores que já apresentavam restrições no CPF nos 12 meses anteriores. Do total, 71,13% ainda não haviam quitado pendências antigas, enquanto 15,54% regularizaram dívidas, mas voltaram a atrasar pagamentos. Apenas 13,34% eram negativados pela primeira vez.

O número de reincidentes cresceu 15,67% nos últimos 12 meses, com tempo médio de 69,4 dias entre uma dívida e outra. A faixa etária mais impactada é de 30 a 39 anos, seguida de 40 a 49 e 50 a 64 anos, com idade média de 42,7 anos. A distribuição por sexo é equilibrada: 53,33% mulheres e 46,67% homens.

A recuperação de crédito também apresentou retração, caindo 6,09% no Estado nos últimos 12 meses, apesar de ainda ficar acima da média do Centro-Oeste (-8,75%) e do Brasil (-7,45%). O tempo médio para quitação das dívidas foi de 11,6 meses, com valor médio de R$ 3.182,21, e 50,24% dos consumidores pagaram até R$ 500. Entre os recuperados, a maior participação é da faixa de 50 a 64 anos, com idade média de 47,6 anos.

Para a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, os dados evidenciam a necessidade de educação financeira contínua e análise responsável do crédito, tanto para empresas quanto para consumidores, visando reduzir a reincidência e fortalecer o ambiente de negócios.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Itens apresentaram variação
Economia
Preço de itens da cesta básica variam 269% em Campo Grande, diz Procon-MS
Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz
Economia
Fevereiro seguirá com bandeira tarifária verde na conta de luz
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Economia
Correios reabrem inscrições para Plano de Desligamento Voluntário
Candidatos na fila em busca de vagas de emprego
Economia
Desemprego cai para 5,1% em dezembro, o menor já registrado
Foto: Jônatas Bis
Economia
Juros altos travam o varejo e avaliação do empresário cai 6,1% em um ano
Lote da Receita Federal será pago
Economia
Receita Federal paga lote da malha fina de janeiro
Bolsa Família ajudará beneficiários neste mês de janeiro
Economia
Caixa encerra Bolsa Família de janeiro pagando beneficiários do NIS final 0
carteira clt
Economia
Brasil cria 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged
Comércio em Campo Grande
Economia
Metade dos temporários deve ser efetivada no comércio da Capital
Imóveis em cidade do Brasil
Economia
Receita desmente novo imposto para todos os aluguéis por temporada

Mais Lidas

Lucas estava desaparecido desde o dia 24
Polícia
Jovem desaparecido no Nova Lima é encontrado morto em área de mata
Confronto aconteceu no bairro Jardim Cerejeiras
Polícia
AGORA: Dois suspeitos de roubos morrem em confronto com o Choque em Campo Grande
Polícia Militar atendeu a ocorrência
Polícia
AGORA: Homem é morto com tiro na cabeça no Jardim Centro Oeste
Bombeiros e Samu chegaram a ser acionados
Polícia
Jovem é assassinado a tiros após brigar com dono de conveniência no Lageado