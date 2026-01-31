Reincidência de dívidas atinge 86,6% dos consumidores em Mato Grosso do Sul

A inadimplência recorrente segue predominante em Mato Grosso do Sul. Segundo o Indicador de Reincidência de Pessoas Físicas do SPC Brasil, 86,66% das negativaçãoes em dezembro de 2025 foram de consumidores que já apresentavam restrições no CPF nos 12 meses anteriores. Do total, 71,13% ainda não haviam quitado pendências antigas, enquanto 15,54% regularizaram dívidas, mas voltaram a atrasar pagamentos. Apenas 13,34% eram negativados pela primeira vez.

O número de reincidentes cresceu 15,67% nos últimos 12 meses, com tempo médio de 69,4 dias entre uma dívida e outra. A faixa etária mais impactada é de 30 a 39 anos, seguida de 40 a 49 e 50 a 64 anos, com idade média de 42,7 anos. A distribuição por sexo é equilibrada: 53,33% mulheres e 46,67% homens.

A recuperação de crédito também apresentou retração, caindo 6,09% no Estado nos últimos 12 meses, apesar de ainda ficar acima da média do Centro-Oeste (-8,75%) e do Brasil (-7,45%). O tempo médio para quitação das dívidas foi de 11,6 meses, com valor médio de R$ 3.182,21, e 50,24% dos consumidores pagaram até R$ 500. Entre os recuperados, a maior participação é da faixa de 50 a 64 anos, com idade média de 47,6 anos.

Para a presidente da FCDL-MS, Inês Santiago, os dados evidenciam a necessidade de educação financeira contínua e análise responsável do crédito, tanto para empresas quanto para consumidores, visando reduzir a reincidência e fortalecer o ambiente de negócios.

