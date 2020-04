Renda familiar diminui para 68% dos brasileiros, aponta pesquisa

Uma pesquisa do Instituto Data Senado, divulgada na quarta-feira (29), levantou 68% dos brasileiros tiveram a renda familiar afetada pela pandemia do coronavírus.

Outros 26% dos entrevistados afirmaram que sua renda familiar permaneceu igual e para 6%, ela aumentou.

Nesse sentido, 97 % concordam com a concessão de auxílio financeiro aprovada pelo Congresso Nacional, para trabalhadores informais de baixa renda durante a crise causada pelo coronavírus .

Em relação ao contágio pelo coronavírus, 93% da população afirmam que não sentiram sintomas como tosse, febre alta ou falta de ar recentemente. Por outro lado, 7% perceberam os sintomas. Entre os que sentiram os sintomas mencionados, apenas 9% tentaram fazer o teste para identificar se tinham o coronavírus.

Respoderam a pesquisa, 16% dos cidadoas das regiões, norte e centro-oeste, 27% de pessoas do nordeste, 43% sudeste e 15% do sul. A maioria dos entrevistados foram do sexo feminino, representando 53% das respostas, enquanto os homens representam 47%.

Metodologia.

Foram entrevistados 1.200 brasileiros distribuídos por todas as unidades da Federação, por meio de ligações para telefones fixos e móveis realizadas no período de 18 a 23 de abril de 2020.

O delineamento amostral (divisão da população em grupos) foi do tipo estratificado, totalmente probabilístico, com alocação proporcional entre as unidades da Federação.

Para análise dos resultados da pesquisa, cada estimativa divulgada no relatório é acompanhada das respectivas margens de erros, calculadas com nível de confiança de 95% e considerando o delineamento amostral.

Deixe seu Comentário

Leia Também