Rendimento mensal chega a R$ 3.378 e bate recorde

Dados da mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgados nesta sexta-feira (28), mostraram que o rendimento médio do trabalhador brasileiro chegou a R$ 3.378, maior valor registrado desde o início da série histórica.

Em um ano, a alta na renda dos trabalhadores foi de 3,6%, ultrapassando o último recorde, que era do trimestre encerrado em janeiro de 2025, com R$ 3.365.

Os valores são deflacionados, ou seja, levam em conta a inflação acumulada no período, fazendo com que essa comparação reflita o real poder de compra do trabalhador brasileiro.

Para a pesquisa, o IBGE apura o comportamento no mercado de trabalho para pessoas com 14 anos ou mais e leva em conta todas as formas de ocupação, seja emprego com ou sem carteira assinada, temporário e por conta própria.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também