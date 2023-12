Reoneração do diesel retorna nesta segunda-feira

O governo federal irá retornar nesta segunda-feira (1º) a cobrança integral do PIS/Cofins sobre o diesel, que estava zerado desde 2021. Com isso, a arrecadação volta a ser integral, no valor de R$ 0,35 por litro do combustível.

Apesar da reoneração, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o valor do produto não irá ficar mais caro para o consumidor, já que o aumento tributário será amenizado pelas reduções de preço já anunciadas pela Petrobras.

“Esta reoneração do diesel vai ser feita, mas o impacto [esperado] é de pouco mais de R$ 0,30”, disse o ministro. “[Essa redução] mais que compensa a reoneração [que entrará em vigor em] 1º de janeiro”, completou Haddad.

