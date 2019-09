Restituição de R$ 45,3 mi do IR impusionará comércio no MS

A economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), Daniela Dias, fala sobre o reforço para a economia do Mato Grosso do Sul, com a entrada da restituição do quarto lote do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2019, que estará nas contas a partir do dia 16 de setembro.

De acordo com a Receita Federal, 37.944 contribuintes do Estado vão receber o valor de R$ 45.382.932,17. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

“Boa parte desse recurso, historicamente, é usado para o pagamento de dívidas, porém há relatos dos consumidores no interesse de investir em aquisições de bens, reforma da casa, uso em viagens e nas comemorações do fim de ano, fazendo com que o comércio do Estado tenha um alento para este 2019”, explica Daniela Dias.

Inflação baixa, perspectiva de corte nos juros e medidas de estímulo à economia levaram a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a elevar a previsão do volume de vendas do varejo ampliado de +4,2% para +4,6%.

Segundo levantamento do IPF- MS, o comércio do Estado também deve aguardar um aquecimento das vendas para o último trimestre do ano. “O aporte do 13º salário, a liberação do FGTS e o próprio IR são variáveis que trazem uma expectativa positiva para o consumidor de sair da zona vermelha e conseguir fazer algumas aquisições”, diz Daniela.

Sobre o IR

O contribuinte que quiser saber mais sobre a liberação dos lotes pode acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone (146) e informar o CPF e a data de nascimento.

