Riedel apresenta plano para enfrentar nova fase da pandemia em MS

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, lançou nesta terça-feira (30) o Plano Prosseguir, para o enfrentamento da nova fase da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), em Mato Grosso do Sul.

Riedel explicou que o plano se trata de um conjunto de informações para prestar um serviço técnico para que municípios e empresas possam agir. “Toda semana esses números são atualizados, repassados aos municípios e empresas e o próprio governo do Estado discutindo com os municípios para que medidas sejam tomadas no sentido de proteger vidas e a economia funcionando na medida do possível. A restrição deve ser aplicada nos municípios para proteger vidas. Quando falamos em restrição, existem diferentes níveis e temos os indicadores concretos para que possamos assumir níveis diferentes, em situações diferentes. Cabe lembrar que nosso Estado tem nove municípios sem nenhum caso de Covid e existem municípios extremamente críticos. Isso deve ser tratado caso a caso”, disse.

Os pilares estratégicos do programa envolvem saúde, economia e as recomendações de flexibilização. Os indicadores da Saúde serão estabelecidos em valor percentual de 0 a 100%, sendo o maior percentual equivalente à menor situação de risco, baseada em três elementos críticos: Vigilância Epidemiológica, Serviços de Saúde e População Vulnerável.

Esses elementos, por sua vez, são desmembrados em dez indicadores, com diferentes pesos (percentuais), que vão desde a incidência em populações indígenas; disponibilidade de testes, leitos de UTI e Equipamentos de Proteção Individual até a localização geográfica no caso de regiões que fazem divisa com estados que apresentam grande incidência de casos. Veja os gráficos:

A partir do momento em que existe o risco apontado no indicador da saúde, classifica o risco da atividade e aplica as situações especificadas no gráfico abaixo para que sejam adotadas as medidas necessárias de acordo com o a realidade.





