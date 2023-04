Riedel e bancada federal se reúnem na Fiems para discutirem a Reforma Tributária

A Fiems realizou nesta segunda-feira (10), na Casa da Indústria, a reunião “Perspectivas para a Reforma Tributária” para discutir o impacto da Reforma na indústria e economia de Mato Grosso do Sul.

Participaram da reunião o governador Eduardo Riedel, a bancada federal de Mato Grosso do Sul, representantes da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, além do senador Nelsinho Trad e os deputados federais Vander Loubet, Dagoberto e Geraldo Resende.

Foi discutido o relatório divulgado pela CNI sobre os "Benefícios da Reforma Tributária para a Indústria Brasileira".

Sérgio Longen, presidente da Fiems, comentou a importância do encontro para listar os interesses e preocupações que o setor produtivo tem com a Reforma Tributária e apresenta-los aos parlamentares sul-mato-grossenses.

“É importante que a gente tenha um alinhamento de Estado e setor produtivo para os deputados federais e senadores. Entendemos que o palco da discussão da Reforma Tributária seja feito no Congresso Nacional, mas é um tema que afeta toda a sociedade”, comentou.

O governador Eduardo Riedel apontou a necessidade de se discutir os impactos no Estado, dado o modelo econômico atual e como ele poderia ser afetado com a Reforma Tributária.

“Nós somos um Estado que tem atração de indústrias baseadas em incentivos fiscais, que estão previstos até 2032, e nós gostaríamos de ver garantido esses incentivos até lá, de que maneira eles vão colocar na Reforma Tributária, temos que discutir com o Congresso Nacional através da bancada”.

Riedel ainda cita o fundo de reparação previsto na reforma, e destaca que o papel da bancada no Senado e na Câmara será garantir que ele seja adequado às necessidades do Estado “É uma discussão política, mas dentro das premissas já estabelecidas, então esses pontos que serão tratados no debate do Congresso Nacional”, explicou.

“Nós entendemos que a Reforma é necessária para construirmos um ambiente cada vez mais atrativo para vários seguimentos da economia”, afirmou.

O deputado Vander Loubet também foi um dos que apontou para a iniciativa da Fiems e a importância da reforma, não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil inteiro.

“É fundamental a iniciativa, até porque essa pauta ela não tem nenhum cunho ideológico, muito menos partidário, essa é de interesse de todos os brasileiros, para o Brasil retomar seu crescimento”, comentou o deputado.

Como a reforma impactaria diversos setores, o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, também participou o evento e comentou que “todos os setores sendo ouvidos é melhor ainda” para garantir que as demandas econômicas sejam atendidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também