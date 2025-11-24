Ritmo de exportações de MS não cai e receita em outubro registrou US$ 710,6 milhões

O nível das exportações de Mato Grosso do Sul não caiu e isso reflete na receita gerada em outubro deste ano, onde foi alcançado US$ 710,6 milhões, conforme levantamento do Observatório da Indústria da Fiems.

No acumulado do ano, o total exportado chegou a US$ 6,51 bilhões, um aumento de 16% frente ao mesmo período do ano anterior, quando as vendas ao exterior somaram US$ 5,63 bilhões, o que representa o maior valor já registrado para o período.

Os segmentos com maior participação nas receitas de exportação até o momento foram Celulose e papel, Complexo frigorífico e Óleos vegetais e demais produtos de sua extração, que juntos responderam por 81% das exportações do Estado de janeiro a outubro de 2025.

No grupo Celulose e papel, a receita acumulada foi de US$ 2,6 bilhões. O principal produto foi a pasta química de madeira. Entre os principais compradores estão China, Itália, Holanda, Estados Unidos e Turquia.

O Complexo frigorífico somou US$ 1,9 bilhão entre janeiro e outubro. Os principais produtos foram carnes desossadas congeladas e refrigeradas de bovino e peito de frango desossado e congelado. China, Estados Unidos, Chile, México e Japão lideram entre os importadores.

Já o grupo de Óleos vegetais e demais produtos de sua extração registrou receita de US$ 475,6 milhões. Os produtos mais exportados foram bagaços e resíduos da extração do óleo de soja, farinhas e pellets de soja e óleo de soja bruto. Holanda, Indonésia, Índia, Polônia e Espanha foram os principais destinos.

