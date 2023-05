Roupas e perfumes estão no topo da lista para presentes do Dia dos Namorados

A pouco menos de um mês para o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, as roupas aparecem no topo da lista para presentes, com 29,31% de pretensão dos consumidores; seguida pelos perfumes, 25,54%; e calçados (14,99%). O levantamento é do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS) e Sebrae/MS.

A data deve injetar R$ 371,21 milhões na economia do Estado, montante 56% maior que em 2022, conforme dados da pesquisa. Desta vez, os clientes estão dispostos a gastarem, em média, R$ 431,65 com presentes e R$ 234,17 e R$ 197,48 em comemorações com os parceiros.

Dos entrevistados, 48% revelaram que desejam fazer uma refeição fora de casa, em um restaurante, bar ou lanchonete e 26% farão a refeição em casa.

O analista-técnico do Sebrae/MS, Paulo Maciel, avalia que o período é o momento de aquecer as vendas, mas para isso, é preciso estratégias. “Considerando essa expectativa positiva para o período, o empresário deve aproveitar para aumentar seu faturamento e lucro”, pontua.

“Assim, algumas dicas para os empresários são: trabalhar a identidade visual do estabelecimento ou das suas redes sociais conforme a temática da data, porque isso costuma despertar o interesse das pessoas; outra coisa é oferecer produtos de boa qualidade, porque isso é um fator importante para todo mundo; quando possível conceder descontos para o seu cliente, afinal há uma grande espera por isso”, conclui.

A qualidade foi apontada como fator preponderante, por 38,37% dos entrevistados, seguida da escolha do parceiro (34,76%) e as vitrines (17,7%). As propagandas (3,85%) seguem praticamente empatadas com as dicas de familiares (3,77%).

Pesquisa- A pesquisa ouviu 1981 pessoas entre os dias 21 e 27 de abril nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito e Corumbá/Ladário e Três Lagoas. No total, 60,27% disseram que vão presentear na data e 55,07% que irão comemorar.

Entre os que não vão presentear na data, a maioria, 59,72%, informam que o motivo é não estarem namorando, outros 15,88% não comemoram a data e 8% informam estar sem dinheiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também