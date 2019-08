Safra de grãos 2018/2019 será recorde, estima Conab

Os agricultores brasileiros devem colher 241,3 milhões de toneladas de grãos durante a safra 2018/2019, segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os números, divulgados hoje (11), fazem parte do 10º Levantamento da Safra de Grãos 2018/2019 e apontam para uma produtividade 6% superior aos 227,6 milhões de toneladas colhidas na última safra de grãos. Caso a previsão se confirme, o setor registrará mais um recorde favorável de produtividade.

De acordo com a Conab, o principal destaque é o milho. Embora a produção do cereal primeira safra deva atingir 26,2 milhões de toneladas - uma redução de 2,1% -, a produção do milho segunda safra deve atingir uma produção recorde de 73,1 milhões de toneladas. Resultado que, se confirmado, representará um acréscimo de 35,6% em comparação à safra de 2017/18.

“A colheita já está bastante avançada e, segundo nossos levantamentos, já atingiu 84% da área plantada. Em comparação com o levantamento anterior, houve um acréscimo de 750 mil toneladas devido à boa produtividade. Com a soma das duas safras, a previsão é que se obtenha a maior produção da história, estimada em 99,3 milhões de toneladas de milho”, disse o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Guilherme Soria Bastos Filho.

No levantamento anterior, os técnicos da Conab estimavam que a produção de grãos da safra de 2018/2019 atingiria um total de 240,7 milhões. De acordo com Bastos Filho, a previsão mais otimista, divulgada hoje, deve-se, em grande parte, aos resultados do plantio do milho segunda safra. “Muito deste aumento veio em função do aumento da produção do milho segunda safra. O crescimento total [da produção] em relação à safra anterior é de 13,66 milhões de toneladas”, acrescentou o diretor.

O milho foi uma das culturas a ocupar uma área de plantio maior que a ocupada na safra anterior, cobrindo um total de 12,4 milhões de hectares na segunda safra. De acordo com Filho, a colheita já se estende a 84% da área total plantada com o produto.

