Salário mínimo de 2024 deve ser de R$ 1.421

A ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, antecipou nesta quinta-feira (31) que o salário mínimo para 2024, que será enviado ao Congresso por meio do Projeto de Lei Orçamentária Anual, deverá ser de R$ 1.421.

O reajuste de R$ 101 é 7,7% maior do que a remuneração atual, de R$ 1.321, e poderá ser alterado até o fim do ano.

Para esse reajuste serão utilizados dois indicadores da economia: A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) dos 12 meses anteriores até novembro mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022.

Como podem ocorrer mudanças na inflação, o valor pode mudar até novembro.

Para depois de 2024, a formula será feita de maneira diferente: Ainda será utilizada a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC) dos 12 meses anteriores até novembro, com a mudança sendo na parte do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que levará em conta os dois anos anteriores.

