Menu
Menu Busca quinta, 01 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Economia

Salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor a partir desta quinta-feira

Reajuste de 6,79% eleva piso nacional de R$ 1.518 para R$ 1.621 e impacta salários, aposentadorias e benefícios em todo o país

01 janeiro 2026 - 14h52Taynara Menezes    atualizado em 01/01/2026 às 14h53
Imagem de dinheiroImagem de dinheiro   (Marcello Casal JrAgência Brasil)

O salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor nesta quinta-feira (1º), com reajuste nominal de 6,79% em relação ao valor anterior, de R$ 1.518. A mudança foi oficializada por decreto do governo federal e os pagamentos seguem o calendário de salários, aposentadorias e benefícios a partir de fevereiro.

O aumento alcança trabalhadores formais, aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais, programas sociais e contribuições previdenciárias. Segundo o Dieese, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos direta ou indiretamente influenciados pelo novo piso.

O reajuste segue a política permanente de valorização do salário mínimo prevista na Lei nº 14.663, de 2023. O cálculo considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro, que foi de 4,18%, e o crescimento do PIB de 2024, de 3,4%, limitado a 2,5% pelas regras do novo arcabouço fiscal. A soma desses fatores resulta em aumento nominal de R$ 103.

Com o novo valor, o salário mínimo diário é de R$ 54,04 e a hora trabalhada corresponde a R$ 7,37.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor
Governo Federal quer o fim da escala 6x1
Economia
Ano eleitoral não impede redução da jornada de trabalho, diz ministro
Imagem Ilustrativa
Economia
China impõe restrições a importações de carne bovina em 2026
Luan Santana -
Agronegócio
Luan Santana é confirmado como primeira atração da Expogrande 2026
Com o avanço do emprego formal, a taxa de informalidade recuou para 37,7% da população ocupada
Economia
Emprego com carteira assinada cresce 2,6% e atinge recorde de 39,4 milhões, aponta IBGE
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Economia
Contas públicas têm déficit de R$ 14,4 bilhões em novembro
Setor da indústria gerou bastante emprego
Economia
Brasil cria 85,8 mil vagas de trabalho em novembro
Lote da Receita Federal será pago
Economia
Receita paga lote residual de restituição do IRPF de dezembro de 2025
carteira de trabalho
Economia
Desemprego cai para 5,2%, menor taxa desde 2012, aponta IBGE
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%
Economia
Inflação do aluguel encerra 2025 com queda de 1,05%

Mais Lidas

Suspeito com a arma na mão
Polícia
VÍDEO: Homem é assassinado a tiros após 'olhar' para mulher em bar de Campo Grande
Queima de fogos na 14 de Julho em anos anteriores
Comportamento
De festa gratuita aos eventos premium, veja onde curtir o Réveillon 2026 na Capital
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Polícia
AGORA: Execução termina com uma pessoa morta em Campo Grande
Jairo foi morto a tiros enquanto estava no veículo
Polícia
Esposa de motorista assassinado na Vila Progresso foi avisada por garota de programa