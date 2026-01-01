Salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor a partir desta quinta-feira

O salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor nesta quinta-feira (1º), com reajuste nominal de 6,79% em relação ao valor anterior, de R$ 1.518. A mudança foi oficializada por decreto do governo federal e os pagamentos seguem o calendário de salários, aposentadorias e benefícios a partir de fevereiro.

O aumento alcança trabalhadores formais, aposentadorias, pensões, benefícios assistenciais, programas sociais e contribuições previdenciárias. Segundo o Dieese, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos direta ou indiretamente influenciados pelo novo piso.

O reajuste segue a política permanente de valorização do salário mínimo prevista na Lei nº 14.663, de 2023. O cálculo considera o INPC acumulado em 12 meses até novembro, que foi de 4,18%, e o crescimento do PIB de 2024, de 3,4%, limitado a 2,5% pelas regras do novo arcabouço fiscal. A soma desses fatores resulta em aumento nominal de R$ 103.

Com o novo valor, o salário mínimo diário é de R$ 54,04 e a hora trabalhada corresponde a R$ 7,37.

