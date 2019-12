Salário mínimo será de R$ 1.039 em 2020

Priscilla Porangaba, com informações do Valor

Opresidente Jair Bolsonaro (sem partido) estabeleceu o valor de R$ 1.039 para o salário mínimo em 2020, segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República uma medida provisória com essa finalidade foi assinada nesta terça-feira (31).

O valor fixado foi o primeiro previsto Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) enviado ao Congresso era de R$ 1.039. Em novembro, o Ministério da Economia anunciou uma redução para R$ 1.031.

A mudança ocorreu, na época, com base na queda da estimativa do governo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020.

