Salários de servidores estaduais de MS estarão disponíveis em 2 de agosto

A Diretoria Executiva do Sindifiscal/MS informou que os salários dos servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul, referentes ao mês de julho de 2025, serão depositados na próxima sexta-feira (1º).

Os valores estarão disponíveis para saque a partir do sábado (2). A medida contempla mais de 86 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, em todo o Estado.

Com isso, o Governo de MS mantém a sua política de efetuar os pagamentos antes do quinto dia útil do mês, garantindo previsibilidade e valorização dos profissionais do serviço público.

