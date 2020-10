Saque do auxílio para beneficiários do Ciclo 2 já está disponível

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Cerca de 4 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em outubro podem sacar ou transferir a partir desta terça-feira (20), os recursos da Poupança Social Digital.

Foram creditados R$ 2,6 bilhões para esse público no Ciclo 2 de pagamentos do Auxílio Emergencial.

Para realizar o saque em espécie é preciso fazer o login no App Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora. O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes CAIXA Aqui.

Atendimento

Os saques em dinheiro podem ser feitos nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou mesmo nas agências. Não é preciso madrugar nas filas à espera de atendimento. Todas as pessoas que comparecerem, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas no mesmo dia.

Confira a tabela de saques de beneficiários do Ciclo 2:

