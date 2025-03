Saques de dinheiro esquecido do PIS/Pasep serão liberados nesta sexta-feira

Os saques do antigo PIS/Pasep serão liberados para os trabalhadores com dinheiro esquecido no fundo a partir desta sexta-feira (28), com o pagamento feito, inicialmente, para aqueles que solicitaram o saque até o dia 28 de fevereiro.

No total, mais de 10 milhões de brasileiros têm R$ 26,3 bilhões esquecidos na conta do antigo fundo, e estima-se que o saldo médio disponível para saque seja de R$ 2,8 mil por pessoa. Esse valor, no entanto, varia de acordo com o tempo trabalhado e salário recebido na época, com valores corrigidos pela inflação.

Para consultar se tem dinheiro esquecido no fundo, basta acessar o site Repis Cidadão, entrar com gov.br, fazer login com seu CPF e senha e clicar em autorizar. Após entrar no site, é necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário e clicar em “pesquisar”.

Caso a pessoa tenha valor a receber, o site vai orientar o beneficiário sobre as próximas etapas.

O antigo fundo era utilizado para incrementar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos entre 1971 e 1988, e é diferente do PIS/Pasep que é pago atualmente.

