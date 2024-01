Se programe: Greve de 24 horas no BC pode derrubar sistemas do Pix

Servidores do Banco Central (BC) confirmaram que entrarão em greve nesta quinta-feira (11), por um período de 24 horas, o que pode levar à instabilidade e até mesmo queda de diversos sistemas da autoridade bancária.

Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do BC (Sinal), mais de 70% dos servidores do BC devem aderir à paralisação, causando um desfalque de trabalhadores em serviços como divulgação de informações, conclusão de projetos e manutenção dos sistemas do Pix.

Em nota, o Sinal disse que pode ocorrer um “apagão” em todos os sistemas do banco. “Essa ação pode resultar em interrupções operacionais, um verdadeiro ‘apagão’, em todos os serviços do Banco Central do Brasil. Isso impactará negativamente o atendimento ao mercado e ao público, incluindo cancelamento de reuniões, manutenção em sistemas e atraso na divulgação de informações”, afirma a nota.

O sindicato afirma que a greve ocorre como resultado da insatisfação dos funcionários, que reivindicam bônus por produtividade, reajuste na remuneração, exigência de nível superior para cargo técnico e mudança de nome do cargo de analista para auditor.

“A decisão de realizar a greve decorre da insatisfação dos servidores em relação ao tratamento dispensado às suas demandas, em meio a concessões assimétricas oferecidas a outras categorias típicas de Estado”, detalha a nota.

Outro ponto ressaltado está relacionado à maneira como o presidente do BC, Roberto Campos Neto, está agindo no comando da instituição.

“Ressalta-se a preocupação com a falta de diálogo e o alegado açodamento autoritário do presidente do BC na abordagem de questões relevantes, como a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da independência do Banco Central”, aponta o documento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também