Sebrae realiza mega evento do encadeamento produtivo com mais de 500 empresas

Para aproximar grandes empresas dos pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, o Sebrae/MS por meio do programa Cidade Empreendedora, está promovendo o Encadear Summit, nesta quarta e quinta-feira. O evento tem como objetivo fomentar a competitividade dos pequenos negócios e o encadeamento produtivo em todas as regiões do estado, debatendo o assunto através de painéis temáticos e rodadas de negócios.

O Diretor Superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça, explicou que a instituição já atende em torno de 70 mil pequenos negócios por ano no estado, dando orientações e capacitação para que o pequeno e micro empresário possa ter contato com os grandes. “Todos aqueles que quiserem participar, nós estamos totalmente à disposição para ajudar esse empresário desde a formação de preço, planejamento do seu negócio e até como vender especificamente para cada uma dessas empresas”.

Outro ponto destacado pelo Superintendente foi a Rota Bioceânica. Ele pontuou que o Sebrae vem trabalhando todos os municípios por onde a rota passará, junto com o governo do estado, pois segundo ele ‘todos os setores acabam sendo impactos’.

Para o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruk, as grandes empresas ajudam no crescimento dos municípios. O secretário participou do evento representando o governador Eduardo Riedel.

“Muitos dos pequenos negócios não conseguem fornecer para grandes empresas. As vezes não tem qualidade, não tem o custo adequado e não conhecem a forma de acessar. A ideia é exatamente que a gente faça a junção, o encadeamento do investimento das grandes empresas e como esse pequeno negócio pode trabalhar e se beneficiar dos empreendimentos que vem sendo feitos no estado”, disse Jaime.

Cerca de 500 pequenos negócios participando e 64 grandes empresas, estão participando desses dois dias de evento. Entre elas estão Suzano, Eldorado, Atvos, Inpasa, Arauco, Vetorial, FV Cereais, Bracell, Adecoagro, e Vicari. Além das redes bancárias como Caixa, Sicredi e Bradesco.

A Coordenadora de Suprimentos da Suzano, Daniela Datrino Camargo, lembrou que não apenas uma empresa é beneficiada com o crescimento do pequeno negócio, mas sim todas as que estão lotadas nos municípios atingidos. “Temos trabalhado muito com a sustentabilidade desses pequenos negócios. E quando a gente fala de sustentabilidade é poder educar, ensinar e evoluir os nossos parceiros em questões financeiras, de sustentabilidade, bem ambiente, social, governança e até diversidade, equidade e inclusão”, disse.

O foco das rodas de conversas são as cidades empreendedoras como Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Sonora, Inocência, Caarapó, Maracaju, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Chapadão do Sul, Costa Rica, porém municípios como Campo Grande e Três Lagoas, que não integram o programa Cidade Empreendedora, também acabam sendo apoiados pela instituição nesse âmbito.

