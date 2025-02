Sebrae apresenta balanço do último ano e projetos para 2025 em MS

Durante a segunda edição do ‘MS Empreende Mais’, realizado pelo Sebrae nesta quarta-feira (5), o diretor-superintendente Cláudio Mendonça, apresentou números do empreendedorismo de 2024 e anunciou ações para 2025 que conta com três editais e ampliação do ‘Cidade Empreendedora’. O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel que apresentou uma palestra sobre a economia de Mato Grosso do Sul.

Apenas em 2024, o Sebrae atendeu mais de 122 mil CNPJs e realizou mais de 3 mil ações. Os pequenos negócios representam 87% das empresas do estado e foram responsáveis por 74% dos empregos gerados em 2024.

Durante o evento, foram lançados os editais: MS Valoriza que irá levar produtos do estado para outras regiões do país, o edital do Cidade Empreendedora e Sebrae Delas.



O programa Cidade Empreendedora que atualmente atende 33 municípios irá abrir edital para mais 25 cidade este ano, sendo que 8 já foram selecionas para fazerem parte das ações que integram gestão pública e pequenos negócios em um ambiente de oportunidades. "Nós tivemos, em parceria com a grande maioria das empresas do nosso estado e queremos trabalhar com 125 mil empresas diferentes neste ano, mas muito mais focados em cima de mercado, sobre como essas empresas acessam tanto o mercado nacional, quanto o mercado internacional", explicou Mendonça.

Em sua fala, o governador destacou parcerias da iniciativa pública e privada e apontou o crescimento do PIB de Mato Grosso do Sul, que tem a expectativa de ser o maio do Brasil para 2025. O estado também figura em 3° lugar entre os estados com maior liberdade econômica. “Essa parceria com o Sebrae, quando revê processo, quando discute liderança, quando favorece de várias maneiras possíveis o empreendedorismo, reflete em um Estado como um povo, por isso não deixa de fazer parte do nosso programa. A gente tem um olhar muito atencioso para os municípios na questão de infraestrutura, saneamento, educação, saúde e desenvolvimento, e essa área de desenvolvimento, o Sebrae é o principal parceiro para estar junto com o município estabelecendo essas ações ao longo dos meses”.

O Sebrae também levará atendimento nas ruas do comércio em Campo Grande e Dourados. Na Capital, a ação irá em 50 ruas. "Vamos ir até o empresário para pensar no negócio dele, pensar o desenvolvimento, mas tanto interno, quanto na rua, como ele participa do desenvolvimento daquela rua, como a Bom Pastor e Vitória Zeola, que já tem um público grande", concluiu Cláudio Mendonça.

O plano anual de estratégia do Sebrae para 2025 tem cinco bases: Atendimento, Desenvolvimento Territorial, Turismo, Inclusão Produtiva e Empreendedorismo Feminino e 'Mercado e Internacionalização'.



O calendário de ações compreende: Empreende Mais e o Fórum de Territórios Subnacionais da Rota Bioceânica (fevereiro); Feira Internacional de Destinos Inteligentes/Delas Day (março); Circuito de Palestras -Conexões Regionais/Encadear Summit Sul/Adventure Elevate (abril); Encadear Summit – Costa Leste/Evento de Compras Públicas com a SAD e Semana do MEI (maio).



Segundo Semestre: Feira de franquias (julho); Ruraltur MS/ Encontro Estadual de Líderes dos Territórios Empreendedores (agosto); Empreendefest/Congresso de Municípios (outubro).





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também