Sebrae impulsiona bioeconomia de MS com acesso a mercados nacionais

Mais de 200 pequenos negócios de Mato Grosso do Sul que atuam na bioeconomia, com produtos ligados ao Pantanal e ao Cerrado, estão ampliando mercado e fortalecendo a marca com apoio do Sebrae/MS. A iniciativa inclui acesso a novos canais de comercialização, como o marketplace da Amazon, além da obtenção do selo Made in Pantanal, que agrega valor aos produtos e viabiliza a participação em eventos nacionais e internacionais, como o espaço Brasil Biomarket, durante a COP30.

O objetivo é romper barreiras geográficas e preparar os empreendimentos locais para atender mercados fora do Estado. Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Vinícius Pacheco, a consolidação da marca abre oportunidades no médio e longo prazo e exige curadoria e capacitação para garantir competitividade. “Não se trata apenas de vender, mas de construir uma imagem associada à bioeconomia e à sustentabilidade. Para 2026, a meta é ampliar significativamente o número de empresas certificadas pelo selo”, afirma.

O Made in Pantanal funciona como um certificado de origem e de compromisso ambiental, conectando os produtos à história, à cultura e à conservação dos biomas. Essa estratégia permite acesso a nichos de mercado que valorizam autenticidade e sustentabilidade, ampliando o valor agregado e a competitividade dos negócios. O selo começou a ser aplicado em 2022 e ganhou escala nos últimos três anos, com destaque para a receptividade dos produtos apresentados na COP30, em Belém.

Entre os empreendedores beneficiados está o biólogo Rodrigo Borghezan, que criou, ao lado da esposa Bruna Oliveira, a empresa Cerrado em Pé. A iniciativa surgiu a partir da dificuldade de pequenos produtores para comercializar alimentos agroecológicos. “Percebemos a demanda por produtos como mel, castanha de baru e guavira e passamos a estruturar o negócio. Em 2022, com a aprovação em um programa de startups, mudamos o modelo e ampliamos a atuação”, relata

