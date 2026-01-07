Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Economia

Sebrae impulsiona bioeconomia de MS com acesso a mercados nacionais

Mais de 200 pequenos negócios ligados ao Pantanal e ao Cerrado recebem apoio para ampliar vendas e fortalecer marca

07 janeiro 2026 - 09h12Sarah Chaves    atualizado em 07/01/2026 às 09h18
A bióloga Bruna Oliveira criou a Cerrado em Pé em 2022 ao lado do esposo, também biólogo, Rodrigo BorghezanA bióloga Bruna Oliveira criou a Cerrado em Pé em 2022 ao lado do esposo, também biólogo, Rodrigo Borghezan   (Divulgação )

Mais de 200 pequenos negócios de Mato Grosso do Sul que atuam na bioeconomia, com produtos ligados ao Pantanal e ao Cerrado, estão ampliando mercado e fortalecendo a marca com apoio do Sebrae/MS. A iniciativa inclui acesso a novos canais de comercialização, como o marketplace da Amazon, além da obtenção do selo Made in Pantanal, que agrega valor aos produtos e viabiliza a participação em eventos nacionais e internacionais, como o espaço Brasil Biomarket, durante a COP30.

O objetivo é romper barreiras geográficas e preparar os empreendimentos locais para atender mercados fora do Estado. Segundo o analista-técnico do Sebrae/MS, Vinícius Pacheco, a consolidação da marca abre oportunidades no médio e longo prazo e exige curadoria e capacitação para garantir competitividade. “Não se trata apenas de vender, mas de construir uma imagem associada à bioeconomia e à sustentabilidade. Para 2026, a meta é ampliar significativamente o número de empresas certificadas pelo selo”, afirma.

O Made in Pantanal funciona como um certificado de origem e de compromisso ambiental, conectando os produtos à história, à cultura e à conservação dos biomas. Essa estratégia permite acesso a nichos de mercado que valorizam autenticidade e sustentabilidade, ampliando o valor agregado e a competitividade dos negócios. O selo começou a ser aplicado em 2022 e ganhou escala nos últimos três anos, com destaque para a receptividade dos produtos apresentados na COP30, em Belém.

Entre os empreendedores beneficiados está o biólogo Rodrigo Borghezan, que criou, ao lado da esposa Bruna Oliveira, a empresa Cerrado em Pé. A iniciativa surgiu a partir da dificuldade de pequenos produtores para comercializar alimentos agroecológicos. “Percebemos a demanda por produtos como mel, castanha de baru e guavira e passamos a estruturar o negócio. Em 2022, com a aprovação em um programa de startups, mudamos o modelo e ampliamos a atuação”, relata

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Exportações seguem apresentando bons números
Economia
MS fecha 2025 com recorde com US$ 10,7 bilhões em exportações
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Economia
TCE-MS revê edital de licitação em TI e reabre certame R$ 4,9 milhões mais barato
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Economia
Mato Grosso do Sul supera barreira de 16 mil empregos formais criados em 12 meses
Aplicativo do FGTS, onde pode ser visto se o pagamento foi realizado
Economia
Saque-aniversário do FGTS 2026 começa a ser liberado
Banco Master
Economia
Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Refinaria Abreu e Lima (RNEST), da Petrobras
Economia
Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro
Fachada Banco Central
Economia
Mercado financeiro projeta inflação de 4,06% em 2026
Capacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por dia
Economia
Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios
Imagem de dinheiro
Economia
Salário mínimo de R$ 1.621 entra em vigor a partir desta quinta-feira
Cédulas de dinheiro para saque
Economia
Isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil entra em vigor

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis