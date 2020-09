Sebrae lança cartilha para estimular debate do empreendedorismo na campanha

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae-MS), lançou na manhã de hoje um guia para orientar candidatos a eleição e reeleição para investir no empreendedorismo, principalmente neste cenário de retomada na economia. O projeto, Seja um Candidato Empreendedor - Eleições 2020, traz 10 dicas e 100 ações que podem ser tomadas pelos gestores municipais.

De acordo com o presidente da Fiems-MS e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae-MS, Sérgio Longen, o foco das campanhas geralmente são o desenvolvimento nas áreas de Saúde, Educação e Segurança. Porém, a geração de emprego é um dos pilares importantes para que essas outras áreas sejam beneficiadas.

“Queremos inserir já nas campanhas eleitorais esta ideia. O empreendedorismo é muito importante para todo o estado, principalmente para os municípios do interior. Precisamos que os gestores tenham em mente que, por exemplo, uma cidade que compra uma alface de outro município está fortalecendo a encomia de todo o estado, pois o dinheiro gira em nosso território e, por isso, comprarmos de fornecedores locais”, projetou.

E complementou a fala dizendo que os chefes do Executivos Municipais, é que o setor de desenvolvimento privado é tão importante quanto o público e fazer campanha para informar sobre legislações que facilitam o Micro Empreendedor Individual (MEIs), pequenas e médias empresas “Aceitação está sendo boa, pois os prefeitos muitas vezes precisam reunir os subsídio necessários para ampliar o seu projeto de governo de uma forma organizada, quando você entrega para ele todas essas informações, ele tem um segurança em adotá-las. Outro movimento que eles precisam fazer, é divulgar um mecanismo que temos hoje é a Lei de Liberdade Econômica, o empreendedor precisa saber sobre ela e, consequentemente, aumentar investimentos em sua empreso, gerando trabalho e renda.”

Pra o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, o país vive um momento de incerteza, porém o investimento em estratégias econômicas pode fomentar a economia do estado. “Nesse momento de pandemia, a incerteza é um grande sentimento entre os empreendedores, portanto esse tipo de parceria serve para dar um norte a eles e ativarmos o setor produtivo cada vez mais”, afirmou.

Guia

O guia reúne dicas práticas para que os candidatados a prefeito e vereador firmem compromisso com a agenda de desenvolvimento econômico dos municípios sul-mato-grossenses, por meio do fomento ao empreendedorismo e do apoio aos pequenos negócios.

O Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae/MS também apresentaou um documento com 100 ações do Sebrae, com projetos que já foram testados nos municípios e aprovados na prática; além da cartilha Retomada Econômica Municipal, que reúne os protocolos de segurança contra a Covid-19 elaborados para cada segmento econômico.

Importância dos pequenos negócios

Os pequenos negócios são a força viva da economia do Brasil. Eles representam 98% das empresas do país, e em Mato Grosso do Sul, são responsáveis por mais da metade dos empregos formais.

Desta forma, o Sebrae acredita que uma agenda comprometida com as micro e pequenas empresas gera renda, emprego e prosperidade no município, além de aumentar a arrecadação sem elevar impostos.

