Sebrae lança 'Movimento de Rua' em Campo Grande e Dourados

O projeto inédito "Movimento de Rua", será lançado pelo Sebrae em Campo Grande e Dourados para apoiar micro e pequenas empresas instaladas em vias comerciais, promovendo conexões entre os empreendedores e engajando a comunidade local presente nessas ruas.

O lançamento ocorre no dia 16 de junho em Campo Grande, e no dia 18 em Dourados, ambos às 8h. Equipes do Sebrae/MS convidarão os comerciantes pessoalmente para aderir ao projeto. No total, 36 ruas serão contempladas nesta fase inicial, sendo 20 na Capital e 16 no município douradense.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a iniciativa busca valorizar o comércio local. “Aqui na Capital, todo mundo conhece a Avenida Bom Pastor: ela é uma referência quando queremos comer algo especial ou levar visitantes para experimentar a nossa culinária. Queremos que outras ruas também ganhem uma identidade, com negócios conectados entre si, capazes de atrair público, incentivar o consumo local e movimentar os bairros. Escolhemos Campo Grande e Dourados para pilotar o Movimento de Rua porque são polos comerciais fortes, com potencial para impulsionar o desenvolvimento local”, pontua Mendonça, idealizador do projeto.

Ao longo do projeto, os empreendedores receberão capacitações, consultorias especializadas, ações de acesso a mercado e vendas, apoio em campanhas promocionais, eventos de visibilidade e estratégias adaptadas à realidade de cada território.

A construção do Movimento de Rua começou com um estudo prévio do Sebrae sobre as vias. A partir dessas informações, foram definidos os representantes do Sebrae/MS que irão acompanhar de perto cada grupo de empreendedores, oferecendo orientações personalizadas.

Serviço – Lançamento Movimento de Rua

Campo Grande

Data: 16 de junho

Hora: 8h

Ponto de Encontro: Sebrae – Av. Mato Grosso, nº 1661

Dourados

Data: 18 de junho

Hora: 8h

Ponto de Encontro: Sebrae – R. Joaquim Teixeira Alves, nº 4705

